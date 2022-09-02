Украинская теннисистка отказалась пожать руку белоруске после матча на US Open

Победу в матче одержала Виктория Азаренко.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и украинская представительница Марта Костюк не пожали друг другу руки по завершению игры, проводимой в Нью-Йорке в рамках Открытого чемпионата США. Спортсменки решили не обмениваться традиционным рукопожатием, а коснулись ракетками. Белоруска заранее предупредила оппонентку о том, что откажется пожимать ей руку после матча.

Я не удивилась. Но я не считаю, что это важная история. Виктория Азаренко, белорусская теннисистка

Встреча состоялась 1сентября. Лидером круга с результатом 6:2, 6:3 стала Азаренко. Мероприятие US Open-2022 является завершающим в сезоне серии турниров Большого шлема.Ранее россиянка Потапова выбыла во втором круге Открытого чемпионата США.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships