Россиянка Потапова выбыла во втором круге Открытого чемпионата США

Спортсменка уступила в Нью-Йорке китаянке Циньвэнь.

Российская представительница Анастасия Потапова выбыла во втором круге Открытого чемпионата США. В рамках международного соревнования в Нью-Йорке, которое является завершающим в серии турниров Большого шлема, спортсменка проиграла на корте китаянке Чжэн Циньвэнь. Матч второго раунда US Open закончился с результатом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу КНР. В общей сложности спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. Следующей оппоненткой Чжэн Циньвэнь станет немка Юле Нимайер.

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

