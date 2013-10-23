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Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг US Open

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Россиянка сыграет против китаянки Циньвэнь.

Российская спортсменка Анастасия Потапова вышла во второй круг US Open. В рамках стартовой встречи против американской представительницы Клэр Лю девушка обыграла оппонентку с результатом 6:1, 6:4. На корте девушки провели 1 час и 16 минут. Это позволило теннисистке выйти в следующий этап Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Международное состязание является завершающим в сезоне, проводимом в рамках серии турниров Большого шлема.

В следующем круге Анастасия Потапова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Карацев не сумел выйти во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships
 

Теги: us open, анастасия потапова, открытый чемпионат сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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