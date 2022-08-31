Карацев не сумел выйти во второй круг US Open

Россиянин не смог обыграть на корте итальянца Фоньини.

Российский теннисист Аслан Карацев в среду уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга Открытого чемпионата США. Для спортсмена из РФ Открытый чемпионат США в 2022 году закончен. Встреча между оппонентами завершилась с результатом 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4. Следующим соперником итальянского представителя в рамках завершающего сезон турнира серии Большого шлема станет победитель матча между испанцем Рафаэлем Надалем и австралийцем Ринки Хиджикатой.

Напомним, что Аслану Карацеву 28 лет. Спортсмен занимает 38-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ему удалось завоевать под эгидой организации три титула. Лучшим итогом теннисиста на турнирах серии Большого шлема является проход в полуфинальное сражение на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году. На Олимпиаде в Токио Аслан Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в категории микст.

Рублев переиграл Джере в первом круге US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

