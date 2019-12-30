Украинка продала девственность за 1,3 миллиона евро

Победителем аукциона оказался бизнесмен из Мюнхена.

Немецкий бизнесмен купил девственность 19-летней жительницы Харькова за более 1 млн евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка разместила необычный лот на на иностранном сайте эскорт-услуг. Принять участие в торгах могли мужчины, чье состояние составляет выше 10 млн евро.

Изначальная цена на аукционе составляла 100 тысяч евро. Торги закрылись на сумме в 1,3 млн евро.

Победителем аукциона оказался бизнесмен из Мюнхена. Он пообещал жениться на девушке и выплачивать ей ежемесячное пособие в размере 10 тысяч евро.

Фото: cinderella-escorts.com