  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:53
90
Rybka123
Код вставки плеера

Украинка продала девственность за 1,3 миллиона евро

0 0

Победителем аукциона оказался бизнесмен из Мюнхена.

Немецкий бизнесмен купил девственность 19-летней жительницы Харькова за более 1 млн евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка разместила необычный лот на на иностранном сайте эскорт-услуг. Принять участие в торгах могли мужчины, чье состояние составляет выше 10 млн евро. 

Изначальная цена на аукционе составляла 100 тысяч евро. Торги закрылись на сумме в 1,3 млн евро. 

Победителем аукциона оказался бизнесмен из Мюнхена. Он пообещал жениться на девушке и выплачивать ей ежемесячное пособие в размере 10 тысяч евро. 

Фото: cinderella-escorts.com

 

Теги: аукцион, девственность
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии