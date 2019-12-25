Украинец остался без денег после удара по голове на Лесном проспекте

На мужчину напал с тупым предметом местный неработающий житель.

Ночью 31 июля в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, девушка рассказала о своем избитом на Лесном проспекте приятеле. Мужчина не только пострадал физически, но и лишился ценных вещей.

Прибывшая на место полиция выяснила, что неизвестный напал на 34-летнего украинца у дома №60 по Лесному проспекту, на выходе из подземного перехода. Злоумышленник ударил прохожего тупым предметом по голове и отобрал рюкзак с деньгами, документами и банковской картой, после чего скрылся. Рюкзак потерпевшего нашелся на Кантемировской: разбойник вытащил из него только 10 тысяч рублей.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, а затем заявил в полицию о нападении. Уже вечером полицейские задержали на улице Профессора Попова подозреваемого в случившемся 35-летнего неработающего петербуржца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что полиция ищет велосипедиста, всадившего нож в бродягу на проспекте Стачек.

Фото: pixabay