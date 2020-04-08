Авторы петиции уверены, что только из 35 из 104 человек, прибывших в Италию на 15 самолётах, медики.

Украинцы, проживающие в Италии, "взбунтовались" из-за российской помощи. Они требуют рассказать об "истинных" целях российских медиков, которые прибыли в некоторые регионы страны с гуманитарной миссией.

Украинские жители Италии создали петицию, где рассказали о подозрениях, что российские военные под видом борьбы с коронавирусом прибыли на Аппенинский полуостров с военной миссией.

Авторы петиции уверены, что только из 35 из 104 человек, прибывших в Италию на 15 самолётах, медики. Также они рассказывают, что дома престарелых в Бергамо обрабатывают "неизвестным веществом". Ещё украинцы добавили, что российские военные вечно грубят местным жителям — хотя доказательств своих слов не привели.

Ранее мы рассказывали, что чемпионат Италии по футболу планируют возобновить не раньше июня.

Видео: Youtube/ Минобороны России