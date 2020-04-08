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Украинцы, проживающие в Италии, "взбунтовались" из-за российской помощи

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Авторы петиции уверены, что только из 35 из 104 человек, прибывших в Италию на 15 самолётах, медики.

Украинцы, проживающие в Италии, "взбунтовались" из-за российской помощи. Они требуют рассказать об "истинных" целях российских медиков, которые прибыли в некоторые регионы страны с гуманитарной миссией.

Украинские жители Италии создали петицию, где рассказали о подозрениях, что российские военные под видом борьбы с коронавирусом прибыли на Аппенинский полуостров с военной миссией.

Авторы петиции уверены, что только из 35 из 104 человек, прибывших в Италию на 15 самолётах, медики. Также они рассказывают, что дома престарелых в Бергамо обрабатывают "неизвестным веществом". Ещё украинцы добавили, что российские военные вечно грубят местным жителям — хотя доказательств своих слов не привели.

Ранее мы рассказывали, что чемпионат Италии по футболу планируют возобновить не раньше июня.

Видео: Youtube/ Минобороны России

Теги: италия, коронавирус, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 23:49

  • Хохлы придурки не доумки что итальянцы не дураки на ихнию брехню поведуться Италия выздоровит она сильна все в мире знают что Россия самая справедливая страна и весли взялись за дело то до конца доведут а вас хохлов скоро вытурят из страны потому что вы нацики не добитые с того света вам отомстят ваши же деды и прадед за то что просрали свою страну на до же додуматься выбрать такого комикса в президента ниодной умной речи не смог до ума довести вес мир над вами нациками смеются только вы одни не видите не слышите позор вам желаю чтобы итальянский народ проснулся и вытурил вас продажных тварей из страны  мы всегда знали что Крым наш 

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