Виктор Медведчук оценил работу киевского режима после госпереворота.

Действия киевского режима в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать. Соответствующее мнение в интервью журналистам "РИА Новостей" огласил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Иностранец прокомментировал работу властей в преддверии десятой годовщины государственного переворота на территории соседней страны.

Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Я вообще считаю, и у меня есть достаточно аргументов утверждать, что она потеряла свою государственность. Потому что кроме как "преступный режим Зеленского" характеризовать ту территорию, которая называлась "Украина", невозможно. Виктор Медведчук, эксперт

Политик пояснил, что власти с независимостью и суверенитетом покончили еще в 2014 году. Он заметил, что от демократичности и правового состояния избавились в тот момент, когда начались репрессии. Виктор Медведчук добавил, что свыше 25 тысяч уголовных дел было возбуждено по статье за инакомыслие. оппозиционер подчеркнул, что с социальным вопросом Киевом было покончено тогда, когда обрушилась экономическая система.

Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости