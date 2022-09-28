Адвокат Медведчука рассказал, как на Украине "пришивают" статьи

Валентин Рыбин рассказал о статьях по госизмене.

На Украине много людей, которых сначала обвиняют в государственной измене или коллаборационизме, после чего власти страны используют их как рычаг в переговорах с Россией по обмену военнопленными. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" рассказал адвокат украинского политика Виктора Медведчука. Юрист ответил на вопрос СМИ о том, как часто киевский режим обвиняет граждан в госизмене.

Очень много. Людей обвиняют во многих и многих статьях, которые "пришивают" буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его… Валентин Рыбин, адвокат

Юрист добавил, что если людей не меняют, то в дальнейшем уже осуждают и отправляют отбывать срок заключения. По мнению Рыбина, в тюрьмах никто не переживает за судьбы граждан. Там содержится много тех, кто ранее был журналистами, писателями, лидерами общественных мнений и активистами. Валентин Рыбин добавил, что там с заключенными обращаются "довольно жестоко".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости