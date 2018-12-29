"Русский музей" подтвердил, что украденная в Москве картина Куинджи принадлежит Петербургу

Владимир Гусев разъяснил, как картина оказалась у Третьяковки.

Директор "Русского музея" Владимир Гусев прокомментировал ситуацию с украденной из Третьяковской галереи картины мастера Куинджи. Напомним, что творение кисти Куинджи было преевезено из Северной столицы в Москву ради выставки. Специалист подтвердил, что шедевр принадлежал собранию работ "Русского музея", а также отметил, что на данный момент не располагает сведениями, была ли "Ай-Петри. Крым" застрахована.

Спикер рассказал, что с периодичностью подобные казусы происходят, поэтому музейным сотрудникам необходимо быть наготове и стараться обеспечить безопасность картин заранее. Шансы на то, что украденный шедевр найдут, эксперт не стал приукрашивать. Владимир Гусев добавил, что непонятно даже в каких городах следует искать полотно.

Никто не застрахован от таких ситуаций, время от времени это происходит. Бывают пропажи: в Историческом музее, например, иконы недосчитались резюмировал спикер.

Напомним, что кража произошла днем на выставке в Москве. Вор действовал в открытую. Посетители Третьяковки подумали, что картину берет сотрудник заведения. Однако, позже оказалось, что ее похитили. Злоумышленник срезал раму с полотна. По предположениям полиции, у преступника был сообщник. Ведется следствие.

Фото: Piter.tv