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Вышел трейлер фильма "Близнец" с Уиллом Смитом

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Премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.

В сети появился трейлер нового фильма с Уиллом Смитом под названием "Близнец" Студия Paramount Pictures опубликовала ролик на своем ютуб-канале.

По сюжету фильма главный герой в исполнении голливудской звезды принимает заказы на убийства. Став профессиональным наемным киллером, он сталкивает с человеком, который предугадывает все его действия.  Выясняется, что жить герою мешает его молодой клон.

Режиссером фильма стал  трехкратный обладатель премии "Оскар" Энг Ли. В актерском составе числятся  Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Дуглас Ходж, Бенедикт Вонг, Ральф Браун, Линда Эмонд и другие. Премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.
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Видео: Paramount Pictures

 

Теги: блезнец, трейлер, уилл смит
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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