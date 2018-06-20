Вышел трейлер фильма "Близнец" с Уиллом Смитом

Премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.

В сети появился трейлер нового фильма с Уиллом Смитом под названием "Близнец" Студия Paramount Pictures опубликовала ролик на своем ютуб-канале.

По сюжету фильма главный герой в исполнении голливудской звезды принимает заказы на убийства. Став профессиональным наемным киллером, он сталкивает с человеком, который предугадывает все его действия. Выясняется, что жить герою мешает его молодой клон.

Режиссером фильма стал трехкратный обладатель премии "Оскар" Энг Ли. В актерском составе числятся Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Дуглас Ходж, Бенедикт Вонг, Ральф Браун, Линда Эмонд и другие. Премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.

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Видео: Paramount Pictures