В сети появился трейлер шпионского боевика "Герой" с Александром Петровым

Премьера фильма запланирована на 26 сентября 2019 года.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер боевика фильма "Герой" с Александром Петровым в главной роли. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету фильма, главный герой Андрей прошел в детстве специальную подготовку в секретной спецшколе. После закрытия учебного заведения, он остается в Европе и живет спокойной жизнью, пока на него не объявляют охоту.

Режиссером ленты выступил автор "Мамы" Карен Оганесян. Помимо Петрова в картине сыграли Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Ян Алабушев, Константин Лавроненко, Марина Петренко и другие. Премьера фильма запланирована на 26 сентября 2019 года.

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Видео: Central Partnership