В сети появился первый кадр хоррора "Оно 2"

Премьера второй части намечена на 6 сентября.

Режиссер сиквела фильма ужасов "Оно" Андрес Мускетти показал фантам первый кадр из предстоящего хоррора. Снимок он разместил в своих социальных сетях.

Автор показал фанатам кадр с Джеймсом МакЭвоем, который сыграет повзрослевшего Билла Денбро. Сам актер в комментариях к посту поблагодарил режиссера. Премьера второй части намечена на 6 сентября. Помимо МакЭвоя в фильме снялись Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан и другие.

Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года. В основу картины лег одноименный роман Стивена Кинга о монстре, который охотится на детей в маленьком городке. Лента получила много положительных отзывов со стороны критиков и собрала в прокате более 700 миллионов долларов.

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Фото: .instagram/andy_muschietti