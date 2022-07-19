Российские пранкеры разыграли писателя Кинга от имени Зеленского

Вован и Лексус "дали" роль Пеннивайза украинскому президенту в фильме "Оно".

Российские пранкеры разыграли американского писателя Стивена Кинга от имени украинского президента Владимира Зеленского. Ролик опубликован Вованом и Лексусом в рамках RuTube-шоу блогеров. Пранкеры позвонили автору книг ужасов с просьбой написать фейковый сценарий для СМИ о жестокости российских военнослужащих, которые находятся на Донбассе в рамках специальной военной операции.

Сделаем все, что можем. Важно показать всему миру, чтобы каждый человек мог ежедневно следить за событиями из Украины. Нельзя позволять другим новостям занять центральное место. Стивен Кинг, писатель

Вован и Лексус от имени Владимира Зеленского попросили Стивена Кинга предоставить президенту Украины роль клоуна Пеннивайза в будущей экранизации романа ужасов "Оно". Писатель согласился на эту идею, но при этом предупредил о том, что данный персонаж является отрицательным.

Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от имени Зеленского.

Фото и видео: Rutube / Вован и Лексус