В российских кинотеатрах повторно покажут первую часть фильма "Оно"

Картину покажут в преддверии выхода второй части фильма.

В российских кинотеатрах формата IMAX повторно покажут первую часть фильма ужасов "Оно" по роману Стивена Кинга.

Картину покажут в преддверии выхода второй части фильма. Показывать повторно первую часть будут 29 по 31 августа включительно.

По сюжету, группа подростков, которая сама себя называет "Клубом неудачников", сталкивается с древним демоническим существом. Существо предстает перед ними в образе ужасающего и кровожадного клоуна Пеннивайза. В этот же момент в городе начинают один за одним пропадать другие дети.

Премьера второй части фильма запланирована на 5 сентября 2019 года.

Ранее бульдог Кхалиси облаяла трейлер фильма "Оно-2" (видео).

Видео: Warner Bros. Pictures