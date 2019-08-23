Первые зрители поделились мнением о фильме "Оно 2"

Показы для кинокритиков и поклонников саги Стивена Кинга состоялись накануне в США.

В соцсетях стали появляться первые отзывы о фильме Андреаса Мускетти "Оно 2" – продолжением успешного хоррора, основанного на книге американского писателя Стивена Кинга. В 2017 году первая часть вышла в лидеры самых кассовых фильмов ужасов в истории кино.

Продолжение фильма впечатлило не всех западных журналистов, попавших на показы картины. В частности, главред издания We Live Entertainment Скотт Мензел называет "Оно 2" – самым большим разочарованием года, где тратится слишком много времени на пересказ первой части.

Критики отмечают неровные актерские работы, среди которых выделяются Джессика Честейн и комик Билл Хейдер, исполняющий роль Ричи. Шон О"Конелл из портала Collider вообще считает, что его роль достойна "Оскара". Журналист также отмечает, что у "Оно 2" получилось следовать наиболее важным аспектам из оригинальной книги.

Рядовые пользователи Twitter остались более удовлетворенными увиденным из-за появления повзрослевших персонажей и раскрытия образа страшного клоуна Пеннивайза, который готов преследовать зрителей во снах. Кроме того, в соцсетях автора "Оно" Стивена Кинга появились реплики зрителей, приятно удивленных его появлением в новой картине.

Отметим, что в российском прокате фильм "Оно 2" появится с 5 сентября.

Видео: Warner Bros. Pictures / YouTube