Петербуржца ожидает суд за угрозы убийством супруге с инвалидностью

Мужчина силой вытащил женщину из инвалидной коляски, отчего потерпевшая упала на пол.

В Красносельском районе мужчина предстанет перед судом за угрозы убийством жене с I группой инвалидности. Об этом сообщила районная прокуратура.

По версии следствия, 4 ноября 2024 года 43-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 53, корпус 1 по Ленинскому проспекту, стал предъявлять жене, являющейся инвалидом первой группы, претензии, что к ним постоянно приходят друзья их старшего сына.

Между супругами завязался конфликт. Разозлившись из-за высказанных в ответ замечаний и упреков, мужчина подошел к сидящей в инвалидном кресле супруге. Угрожая женщине убийством, он стал размахивать кулаками у нее перед лицом, после чего ударил ладонью по затылку и лицу. Также мужчина силой вытащил женщину из инвалидной коляски, отчего потерпевшая упала на пол. Когда обвиняемый уснул, женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash (Nayeli Dalton)