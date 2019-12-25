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В Тихвине угнали синий Hyundai стоимостью в 2 млн рублей
Сегодня, 10:30
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В Тихвине угнали синий Hyundai стоимостью в 2 млн рублей

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В машине не сработала сигнализация.

Во вторник, 26 июля, к полицейским Тихвинского района поступило обращение от 61-летний жителя Тихвина, который сообщил об угоне синего Hyundai Tucson 2020 года выпуска. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что машина была припаркована у пятиэтажного дома в пятом микрорайоне. Угонщики смогли незаметно украсть авто, сигнализация при этом не сработала.

Предварительно ущерб автомобилиста оценён в 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ДПС на улице Мира задержали несовершеннолетнего за угон каршеринга.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, ленинградская область, тихвин, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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