В Тихвине угнали синий Hyundai стоимостью в 2 млн рублей

В машине не сработала сигнализация.

Во вторник, 26 июля, к полицейским Тихвинского района поступило обращение от 61-летний жителя Тихвина, который сообщил об угоне синего Hyundai Tucson 2020 года выпуска. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что машина была припаркована у пятиэтажного дома в пятом микрорайоне. Угонщики смогли незаметно украсть авто, сигнализация при этом не сработала.

Предварительно ущерб автомобилиста оценён в 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ДПС на улице Мира задержали несовершеннолетнего за угон каршеринга.

Фото: Piter.TV