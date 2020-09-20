Сотрудники ДПС на улице Мира задержали несовершеннолетнего за угон каршеринга

Подросток был передан родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего за угон каршеринга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Около дома по улице Мира 25 мая в 07:25 нарядом ОГИБДД был остановлен каршеринг под управлением 16-летнего подростка. Он попытался скрыться, но был практически сразу задержан.

В тот же день в полицию поступило заявление от представителя каршеринговой компании об угоне автомобиля от дома №22 по ултце Латышских Стрелков.

Подросток был передан родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге.

Фото: Piter.tv