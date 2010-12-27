В Петербурге закрыто уголовное дело против кафе "Бейрут" и его владелицы

Хозяйка кафе "Бейрут" на Стремянной улице продолжает жить спокойно

Уголовное дело против Елизаветы Извозчиковой было заведено по статье 268 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Решение о прекращении уголовного дела было принято на основании статьи 76.2 УК РФ «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред», - сообщили в городской прокуратуре. Однако штраф в размере 40 тыс. рублей владелице кафе надо уплатить.

По данным проверки, все выявленные в 2016 году нарушения на данный момент в кафе устранены.

«Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимой прекращено, ей назначен судебный штраф в размере 40 тыс. рублей, который необходимо оплатить в течение 30 дней», - говорится в сообщении городского надзорного органа.«Полтора года страданий закончились, и ладно», – поставила точку Елизавета Извозчикова.

Напомним, что разбирательство по делу Извозчиковой было начато в ноябре 2016 года. После многочисленных проверок кафе, было заведено уголовное дело. В то время основаниями для уголовного преследования стали: отсутствие ярлыков на части продукции, отсутствие в помещении термометра, отсутствие крышки на помойном ведре, отсутствие знаков о запрете курения и ещё несколько небольших замечаний.

Фото: ВКонтакте / Кафе Бейрут

