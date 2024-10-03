Борт МЧС России с гумпомощью прибыл в международный аэропорт Бейрута

Ливанской стороне передали продукты питания, медикаменты, палатки и электрогенераторы

Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в международный аэропорт Бейрута. Об этом сообщает "РИА Новости".

В аэропорту имени Рафика Харири в столице Ливана приземлился самолет Ил-76. Ливанской стороне будет передан гуманитарный груз, в том числе продукты питания, медикаменты, палатки и электрогенераторы. Самолет встретили посол РФ в Ливане Александр Рудаков и министр экологии Ливана Насер Ясин. Отмечается, что гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина

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Видео: Telegram / РИА Новости