Дело зарегистрировано в Невском суде.

В среду, 12 февраля, в Петербурге осудят руководителей и участников саентологической церкви. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Известно, что фигуранты обвиняются в возбуждении ненависти или вражды, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, участии в экстремистском сообществе. На скамье обвиняемых предстанут Иван Мацицкий, Сахиб Алиев, Галина Шуринова, Анастасия Терентьева и Констанция Есаулкова.

Напомним, Мацицкий вместе с коллегами в прошлом году был арестован по подозрению в нарушении нескольких законов страны, касающихся незаконного предпринимательстве и возбуждения вражды.

Ранее мы сообщали о том, что Саентолог Екатерина Заборских признана виновной в хищении 33 млн у дольщиков.

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