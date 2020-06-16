Уголовное дело о незаконной вырубке леса в Ленобласти станет прецедентом

Арендаторы участка в Киришском районе нелегально торговали лесом с арендованной земли.

В Ленобласти завершилось расследование деятельности фирмы, арендовавшей в 2018 году земельные участки в Киришском и Пчевжинском участковых лесничествах и под видом ложных сведениях о состоянии лесных насаждений, которые сотрудники фирмы предоставляли в Комитет по природным ресурсам, организовавшей нелегальную вырубку леса и торговлю им. Ущерб от преступной деятельности составил более 11 миллионов рублей.

Согласно информации ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, под суд отправятся руководитель и технический директор фирмы, причем такое дело будет рассматриваться в Ленобласти впервые и может стать своего рода прецедентом.

Обвинение обоим фигурантам предъявлено по ч. 3 ст. 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений.

Ранее расследование компании Earthsight выявило схемы продаж нелегально вырубленного сибирского леса, среди покупателей которого был мировой производитель мебели IKEA, а среди бенефициаров незаконного бизнеса - депутат иркутского Заксобрания Евгений Бакуров.

Фото: Pexels