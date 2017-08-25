В Петербурге закрыли дело об уклонении от налогов на 350 миллионов

Следственный комитет сообщил о прекращении уголовного дела об уклонении от налогов в особо крупном размере в отношении промышленной группы "Ладога".

Уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере прекратили в Северной столице. Фигурантом расследования была промышленная группа "Ладога". Ущерб государства от деятельности компании оценили в 350 миллионов рублей.

Следственный комитет Петербурга сообщает, что дело было закрыто в связи с полным возмещением ущерба. Компания заплатила сами налоги, штрафы и пени.

Следователям удалось узнать, что неизвестный сотрудник или несколько сотрудников от имени "Ладоги" представили в налоговую инспекцию декларацию на прибыль за 2012 и 2013 года. В бумагах были указаны ложные сведения. Дело возбудили весной 2015 года. Перед этим промышленную группу признали банкротом в арбитраже. Было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре.