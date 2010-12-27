Уголовники 47 региона определили десятку наиболее "авторитетных" писателей

Данные были собраны за 2018 год по результатам прочитанной литературы в библиотеках СИЗО и колоний Питера и Ленобласти.

Представители регионального уголовно-исполнительного ведомства по Ленинградской области решили узнать, какую литературу больше всего предпочитают заключенные СИЗО и колоний Питера и Ленобласти. Данные были собраны за 2018 год. Об этом сообщает сетевое издание сетевое издание "Online47".

Заключенные Ленобласти оказались ярыми фанатами творчества известного немецкого писателя Э.М. Ремарка. Так, наиболее популярными среди его романов оказались "Три товарища" и "Триумфальная арка".

Почетное второе место в топе наиболее популярных автором досталось американцу Джерому Сэлинджеру и его творению "Над пропастью во ржи".

Как ни странно, "Преступление и наказание", а заодно и "Братья Карамазовы" Федора Михайловича Достоевского на этот раз "начитались" лишь на "бронзу". Замыкают первую половину литературного топ-10 стихи Блока и трагедии Шекспира — 4-е и 5-е места соответственно. Чуть менее популярными среди обитателей уголовно-исправительных учреждений в прошлом году оказались "Государь" Никколо Макиавелли, "Война и мир" Льва Толстого, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Фаворит" Валентина Пикуля. Замыкает рейтинг самых ходовых в кругах осужденных преступников книг собрание сочетаний 19 века Виссариона Белинского, автора бессчетного числа публикаций, посвященных творчеству гигантов русской литературы Пушкина, Гоголя, Грибоедова и Лермонтова.

Источник: сетевое издание "Online47"

Фото: скриншот из кинофильма "Побег из Шоушенка"