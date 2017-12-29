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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 23:35
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MShaffter
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Курьезное ДТП в Уфе: Пьяный пассажир такси протаранил здание полиции

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В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

 Сегодня вечером, 3 января, в одном из районов Уфы произошло курьезное ДТП.

Водитель такси зашел в отделение полиции Октябрьского района, чтобы сообщить о буйном клиенте. В это время очень пьяный пассажир такси снял "с ручника" автомобиль, и "Нексия" въехала в здание. В результате наезда пострадала стеклянная дверь РОВД. По словам пьяного мужчины, он самолично захотел зайти в полицию. 

По данному факту ведется проверка. В социальных сетях появилась информация, что мужчину задержали на сутки.

Фото: ВКонтакте

 Видео: ВК, ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн

Теги: въехал в здание полиции , новости регионов , пьяный за рублем , уфа
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России ДТП

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