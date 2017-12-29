Курьезное ДТП в Уфе: Пьяный пассажир такси протаранил здание полиции

В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

Сегодня вечером, 3 января, в одном из районов Уфы произошло курьезное ДТП.

Водитель такси зашел в отделение полиции Октябрьского района, чтобы сообщить о буйном клиенте. В это время очень пьяный пассажир такси снял "с ручника" автомобиль, и "Нексия" въехала в здание. В результате наезда пострадала стеклянная дверь РОВД. По словам пьяного мужчины, он самолично захотел зайти в полицию.

По данному факту ведется проверка. В социальных сетях появилась информация, что мужчину задержали на сутки.

Фото: ВКонтакте

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