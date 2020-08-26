Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Летчики проверили работу бортовых систем в рамках госиспытаний.

Ударный российский вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами с земли. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил старший летчик-испытатель от "Миль и Камов" Сергей Маслов. Он напомнил, что борт тестировался после обновления систем в рамках государственной программы. Военные проверили функционирование комплекса обороны, установленного в воздушной машине.

С точки зрения окончания испытаний, я надеюсь, что в течение года мы их завершим, памятуя о том, что ГОЗ уже сформирован Сергей Маслов, старший летчик-испытатель

Напомним, что вертолет Ми-28НМ считается высокоэффективным всепогодным бортом нового поколения. Он может ликвидировать бронетехнику противника, поражать низколетящие малоскоростные цели, проводить воздушную разведку и давать целеуказание другой авиации.

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Видео: Минобороны России