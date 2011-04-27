Учителя вспомнили школьные годы Дмитрия Медведева и его любовь к химии

Медведев учился на четверки и пятерки и был лидером среди одноклассников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, которому 14 сентября исполнилось 60 лет, окончил школу №305 в Купчино в 1982 году. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По воспоминаниям учителей, Медведев проявлял интерес к гуманитарным и точным наукам, особое внимание уделял химии и истории. Учился в основном на четверки и пятерки, в классе считался лидером, к которому прислушивались одноклассники.

Преподаватель физкультуры Рашит Баязитов рассказал, что Медведев активно занимался спортом и любил футбол. Во время одного из визитов в школу он забил пенальти ученикам, продемонстрировав сильный удар.

Учителя отмечают, что Дмитрий Анатольевич всегда был дисциплинированным, аккуратным, участвовал в комсомольской жизни. В старших классах у него начались отношения со Светланой Линник, которая позже стала его супругой.

По словам директора школы Елены Казанцевой, история успеха Медведева служит примером для учеников и родителей.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев