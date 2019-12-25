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Учителей из Петербурге не заставляли следить за своими учениками в соцсетях
Сегодня, 15:20
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nadezhda_sib

Учителей из Петербурге не заставляли следить за своими учениками в соцсетях

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При этом если учитель заметит что-то подозрительное на странице, стоит провести беседу.

Классных руководителей и социальных педагогов не будут обязывать проводить мониторинг социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга. В комитете разъяснили содержание письма, которое было направлено в школы города. 

В комитете опровергли информацию о том, что учителя должны следить за своими воспитанниками и докладывать в правоохранительные органы о выявленных проявлениях экстремизма или терроризма. 

Но современные педагоги так или иначе контактируют с детьми в социальных сетях, сами ведут свои страницы, используют сети в качестве инструмента работы. Поэтому учитель, конечно, заметит, если на странице его ученика будет появляться сомнительная, провокационная или противозаконная информация.

говорится в сообщении.

В этом случае в комитете надеются, что учитель проведет беседу с ребенком, его родителями и узнает, что стало причиной для публикации. Отмечается, что такие меры оказываются эффективны не всегда. В этом случае обратиться стоит к директору, тот в свою очередь ― в вышестоящие органы. 

Фото: pixabay.com

Теги: соцсети, ученники, учитель, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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