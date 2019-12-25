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Учителя Петербурга впервые получили доплаты за классное руководство
Сегодня, 17:50
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nadezhda_sib

Учителя Петербурга впервые получили доплаты за классное руководство

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Ежемесячные выплаты были введены с этого года.

Классные руководители впервые получили доплаты в размере 5 тыс. рублей. Они были введены по поручению президента России, сообщила пресс-служба Смольного. 

Нововведение вступило в силу с 1 сентября. Ежемесячное вознаграждение выплачивается педагогам за каждый класс, независимо от количества обучающихся. При этом есть и лимит: не более 2 выплат. 

Рекомендации и разъяснения о порядке начисления и выплатах вознаграждения можно найти на сайте петербургского комитета по образованию.

На сегодняшний день в Петербурге на карантин отправлены 43 класса в 15 школах. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: выплаты, классное руководство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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