Учителя Петербурга впервые получили доплаты за классное руководство

Ежемесячные выплаты были введены с этого года.

Классные руководители впервые получили доплаты в размере 5 тыс. рублей. Они были введены по поручению президента России, сообщила пресс-служба Смольного.

Нововведение вступило в силу с 1 сентября. Ежемесячное вознаграждение выплачивается педагогам за каждый класс, независимо от количества обучающихся. При этом есть и лимит: не более 2 выплат.

Рекомендации и разъяснения о порядке начисления и выплатах вознаграждения можно найти на сайте петербургского комитета по образованию.

На сегодняшний день в Петербурге на карантин отправлены 43 класса в 15 школах.

Фото: gov.spb.ru