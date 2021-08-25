Учительница из Ярославля пожаловалась Путину на образ педагога в скетчкоме "Наша Russia"

Педагог привела в пример образ учителя из советской лидературы и кино.

Учительница из Ярославля пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на образ педагога в скетчкоме "Наша Russia". На встрече с главой государства, которая проводилась в видеоформате, сотрудница школы под номером 26 в Ярославле Жанна Торхова заметила, что отношение к ее профессии у общества изменилось за последние годы. Она призвала вернуть прежний престиж профессии.

Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом. Жанна Торхова, российский педагог

Учитель напомнила, что в советской литературе и кинофильмах образ педагога был мощным и привлекательным. Она подчеркнула, что в России и сейчас есть люди, которые реализовывать новые проекты, направленные на поддержание этого образа, а также которые с уважением относятся к профессии. Путин поддержал Торхову. Он надеется, что образ педагога будет формироваться как человека, от которого зависит будущее государства.

Путин поддержал идею ввести традицию поднимать российский флаг в школах.

Видео: kremlin.ru