Путин поддержал идею ввести традицию поднимать российский флаг в школах

Глава РФ рассказал, что такая традиция есть во многих странах мира.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею ввести в традицию церемонию поднятия отечественного флага в школах. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с общественными деятелями. При этом политик подчеркнул, что для этого необходимо разработать единый национальный стандарт.

Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ заметил, что во многих странах мира в образовательных учреждениях и других заведениям принято ежедневно вывешивать государственные символы, но прежде всего - именно флаг.

Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам.

Видео: Youtube/Россия 24