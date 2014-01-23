Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Об этом глава государства заявил во время встречи с общественными представителями. Ему рассказали об имеющейся инициативе по данной проблеме.
Очень интересное предложение, очень своевременное.
Владимир Путин, президент РФ
Глава страны с сожалением заметил, что в этой сфере РФ отстает от стран, которые активно используют возможности психологических служб для решения проблем несовершеннолетних.
Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.
Видео: Youtube/Россия 24
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