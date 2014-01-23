Глава РФ оценил важность появления в стране подобной платформы.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Об этом глава государства заявил во время встречи с общественными представителями. Ему рассказали об имеющейся инициативе по данной проблеме.

Очень интересное предложение, очень своевременное. Владимир Путин, президент РФ

Глава страны с сожалением заметил, что в этой сфере РФ отстает от стран, которые активно используют возможности психологических служб для решения проблем несовершеннолетних.

Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

Видео: Youtube/Россия 24