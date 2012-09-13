В Смоленске учительница младших классов заклеила ученику рот скотчем

В Смоленске разбираются с учительницей, которая позволила себе заклеить рот школьнику, мешающему на уроке.

В Смоленске правоохранительные органы разбираются с неподобающем обращении педагога к ученику в средней школе номер 33. Преподавательница, которая работает в младших классах, придумала наказание для ребенка, заклеив ему рот скотчем. Так женщина решила бороться с разговорами во время урока.

Администрация города подтвердила факт произошедшего. Глава Смоленска Владимир Соваренко отметил, что такое поведение учителя к школьникам недопустимо. По словам спикера, данный случай будет проанализирован, а виновные понесут наказание.