Учитель по физкультуре поставил двойку ученику, не смотревшему "Движение вверх"

Учителю было все равно даже на то, что у мальчика нет мамы, его семья живет бедно и компьютера у них нет.

В школе Екатеринбурга ученик получил двойку по физкультуре за то, что он не смог посмотреть фильм "Движение вверх". Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец одного из одноклассников мальчика.

Посмотреть фильм нужно было в качестве домашнего задания, а у этого мальчика просто не было возможности это сделать. Семья у него неполная, матери нет, живут бедно, компьютер приобрести не на что. Но учителя это не разжалобило, он лишь сказал, что "надо было найти выход".

Герой этой истории опубликовал и скриншот электронного журнала, в котором отмечено, что и родителям этот фильм также нужно было посмотреть. Родитель лишь с грустью вспомнил времена, когда оценки на физкультуре ставили за прыжки и пробежки.

Скриншоты: Роман Исхаков/ Facebook

Видео: iVideos/ Youtube