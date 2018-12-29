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Физрук избил 13-летнего ученика в школе Фрунзенского района
Сегодня, 9:55
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nastya960

Физрук избил 13-летнего ученика в школе Фрунзенского района

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У мальчика сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

В одной школе Фрунзенского района учитель физкультуры избил 13-летнего школьника. Об этом сообщают городские СМИ.

В правоохранительные органы сообщение поступило от медиков. Мальчика забрали в больницу из квартиры дома 35 по улице Олеко Дундича. Он находился в удовлетворительном состоянии с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, мальчика прямо на уроке физкультуры избил 63-летний учитель физкультуры. Причины и обстоятельства выясняет полиция.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: избиение, сотрясение мозга, физрук избил ученика, черепно-мозговая травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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