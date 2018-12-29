Физрук избил 13-летнего ученика в школе Фрунзенского района

В одной школе Фрунзенского района учитель физкультуры избил 13-летнего школьника. Об этом сообщают городские СМИ.
В правоохранительные органы сообщение поступило от медиков. Мальчика забрали в больницу из квартиры дома 35 по улице Олеко Дундича. Он находился в удовлетворительном состоянии с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.
По предварительным данным, мальчика прямо на уроке физкультуры избил 63-летний учитель физкультуры. Причины и обстоятельства выясняет полиция.
Фото: Piter.TV
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