Физрук избил 13-летнего ученика в школе Фрунзенского района

У мальчика сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

В одной школе Фрунзенского района учитель физкультуры избил 13-летнего школьника. Об этом сообщают городские СМИ.

В правоохранительные органы сообщение поступило от медиков. Мальчика забрали в больницу из квартиры дома 35 по улице Олеко Дундича. Он находился в удовлетворительном состоянии с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, мальчика прямо на уроке физкультуры избил 63-летний учитель физкультуры. Причины и обстоятельства выясняет полиция.

Фото: Piter.TV