В Сланцевском техникуме прошли террористические учения ФСБ

По легенде учения, группа условных террористов задумала совершить террористический акт в колледже.

В городе Сланцы Ленинградской области, в Сланцевском индустриальном техникуме 28 ноября прошли учения ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По легенде учения, группа условных террористов задумала совершить террористический акт в колледже. В результате реализованного Оперативным штабом комплекса мероприятий, террористический акт пресечен, условные террористы - нейтрализованы.

На Арсенальной молодых полицейских учили разгонять митинги.

Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области