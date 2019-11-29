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В Сланцевском техникуме прошли террористические учения ФСБ

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По легенде учения, группа условных террористов задумала совершить террористический акт в колледже.

В городе Сланцы Ленинградской области, в Сланцевском индустриальном техникуме  28 ноября прошли учения ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По легенде учения, группа условных террористов задумала совершить террористический акт в колледже. В результате реализованного Оперативным штабом комплекса мероприятий, террористический акт пресечен, условные террористы - нейтрализованы.

 На Арсенальной молодых полицейских учили разгонять митинги.

Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 

 

 

Теги: сланцы, техникум, фсб
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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