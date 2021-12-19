Ученый заявил, что развитие генной терапии в России требует создания локальных биобанков

Александр Карабельский рассказал об отказе зарубежных биобанков сотрудничать с российскими научными организациями.

Дальнейший прогресс в развитии генной терапии на территории России потребует от властей создание национальных биобанков клеточных линий и специализированных модельных животных. Соответствующее заявление на профильной сессии "Генная терапия: будущее начинается сегодня", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году, сделал руководитель направления генной терапии Университета "Сириус"(Сочи) Александр Карабельский. Специалист пояснил участникам мероприятия, что подобные объекты будут важны для разработки и проведение испытания этих лечебных подходов.

В силу всем известных геополитических событий мы лишились доступа к зарубежным линиям клеток и модельных животных, которые мы использовали при проведении опытов и при проверке генных терапий два-три года назад. Александр Карабельский, ученый России

Напомним, что биобанки представляют из себя специализированные организации, в которых содержатся и культивируются культуры различных клеток. Также там могут разводится слинии животных, предрасположенных к развитию тех или иных болезней. Речь идет о заболеваниях, которые аналогичны человеческим. Александр Карабельский заметил, что весной и летом прошлого года практически все иностранные биобанки прекратили сотрудничество с российскими научными организациями. В связи с обстановкой стране требуется восполнить и заместить эту продукцию ради науки.

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Фото и видео: ПМЭФ-2023