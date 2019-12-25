Ученый предрек будущее коронавируса

Вирус, по его словам, никуда не денется.

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что коронавирус в будущем станет еще одной "простудой" и, вероятно, будет заражать человечество неоднократно. Статья была опубликована в журнале The Spectator.

Профессор отметил, что вирус уже никуда не денется. Хантер подчеркнул, что после отмены карантина, ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре начал даже падать.

Профессор считает, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, но баланс между невосприимчивостью и инфекциями будет найден. Предполагается, что постепенно симптомы коронавируса будут постепенно смещаться к легкой форме.

Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм "дельта" может стать конечной точкой вируса, — сказал ученый.

В связи с этим Хантер считает, что худшая часть пандемии в Великобритании осталась позади. Однако необходима ревакцинация населения.

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