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Учёный из Ленобласти вошел в рейтинг лучших молодых химиков мира
Сегодня, 20:31
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KaterinaKono13

Учёный из Ленобласти вошел в рейтинг лучших молодых химиков мира

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Леонид Скрипников занимается фундаментальными исследованиями свойств элементарных частиц в смежных между физикой и химией областях.

Леонид Скрипников — молодой ученый из института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт", расположенного в Гатчине, вошёл в рейтинг выдающихся молодых ученых, который составили Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международная сеть молодых химиков (IYCN).

Специалист, работающий в Ленинградской области, занял 114 место в "Периодической таблице молодых химиков". 
Леонид Скрипников занимается фундаментальными исследованиями свойств элементарных частиц в смежных между физикой и химией областях.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: ленобласти новости
Категории: Новости Ленинградской области,

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