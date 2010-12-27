Учёный из Ленобласти вошел в рейтинг лучших молодых химиков мира

Леонид Скрипников занимается фундаментальными исследованиями свойств элементарных частиц в смежных между физикой и химией областях.

Леонид Скрипников — молодой ученый из института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт", расположенного в Гатчине, вошёл в рейтинг выдающихся молодых ученых, который составили Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международная сеть молодых химиков (IYCN).

Специалист, работающий в Ленинградской области, занял 114 место в "Периодической таблице молодых химиков".

Леонид Скрипников занимается фундаментальными исследованиями свойств элементарных частиц в смежных между физикой и химией областях.

Источник: пресс-служба ЛО