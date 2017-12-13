Учёные выяснили, как бороться с раком на ранних стадиях

В результате исследования на грызунах, ученые выяснили, как побороть опухоль.

Ученые выяснили, что вся наша потребляемая пища может повлиять на профилактику рака и развитие раковых опухолей. В дальнейшем исследователи планируют использовать определенную диету в терапии рака. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

В 2017 году специалисты из Университета Глазко доказали, что уменьшение уровня серина и глицина хорошо влияет на развитие лимфомы и рака кишечника, замедлив их развитие.

Такие выводы ученые сделали после проведения исследования на мышах. Оно показало, что при раке молочной железы для успешной борьбы с опухолью нужно снижать уровень аспарагиновой кислоты, которая находится в мясе птицы, креветках, мидиях, спарже и некоторых других продуктах.

Грызуны с раком молочной железы обычно живут не больше двух недель, далее опухоль расходится по всему телу. Однако после того, как их посадили на низко-аспаргиновую диету и стали давать лекарства, которые стали контролировать ее уровень, организм грызунов получил возможность бороться со страшной болезнью.

Локальная опухоль не является смертельной и на данной стадии лечится. Проблема возникает по мере ее распространения по организму, а для того, чтобы нанести значительный урон раку еще предстоит пройти по кровотоку и закрепиться в других местах. Ученые предположили, что без аспаргиновой кислоты опухоли будет сложно это сделать.

В будущем для профилактики рака пациентам будет предложено сбалансированное питье, которое в результате должно уменьшить уровень аспаргина.

Справка:

Аспаргиновая кислота - алифатическая аминокислота, одна из 20 протеиногенных аминокислот организма. Встречается во всех организмах в свободном виде и в составе белков. Наиболее часто аспарагиновая кислота применяется для укрепления ослабленного иммунитета и для лечения депрессий.