Ученые установили связь между возникновением рака и высоким инсулином

Низкий инсулин предотвращает возникновение болезни.

Ученые из Университета Британской Колумбии выявили взаимосвязь с высоким инсулином в организме и возникновением рака. Исследователи сделали выводы после серии экспериментов над мышами

Подопытным, предрасположенным к раку, искусственно понижали уровень инсулина в крови. Как выяснилось, низкий уровень инсулина защитил мышей от возникновения рака. В то же время высокий уровень инсулина способствовал появлению рака поджелудочной железы. Она больше других изнашивалась и-за выработки слишком большого количества инсулина.

Такие показатели, по выводам ученых, также могут способствовать возникновению рака молочной железы.

Видео: YouTube / Med2Med