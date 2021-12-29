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Ученые создали часы, определяющие уровень стресса
Сегодня, 13:04
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Ученые создали часы, определяющие уровень стресса

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С их помощью можно будет самостоятельно следить за состоянием своего организма.

Ученые создали умные часы, которые способны определить уровень гормона стресса в организме в реальном режиме времени. При стрессе в организме человека вырабатывается гормон кортизол. Умные часы способны этот гормон "поймать" при помощи анализа состава человеческого пота.

Часы оборудованы тонкой клейкой пленкой, которая впитывает крошечные капельки пота и передает данные на датчик. Этот датчик и определяет уровень кортизола в организме при помощи сконструированных нитей ДНК, их называют аптамерами. Дело в том, что он меняет форму при попадании гормона стресса.

Предполагается, что в будущем с помощью гаджетов люди смогут сами контролировать состояние своего организма.

Ранее мы писали, что у белохвостых оленей в США нашли антитела к омикрону. 

Фото: pixabay 

Теги: кортизол, уровень гормона стресса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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