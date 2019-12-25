Ученые считают, что математические способности связаны с "чувством числа"

Чувство числа помогает выбрать горсть конфет побольше, а также разделить набор мелких объектов на примерно равные части.

Ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета стали изучать параметры мозговой активности человека, которые могут определить математические способности. Об этом пишет "РИА Новости".

Так, ученые отталкиваются от существования несимволического чувства числа в своей работе. Это чувство может быть прсиуще человеку и некоторым животным. Такие люди могут набор мелких объектов разделить примерно на равные части, а такде выбрать в магазине очередь покороче.

У людей есть и символическое чувство числа, которое связано с использованием цифр. Способность, которая развивается с началом изучения математики, приводит к тому, что взрослые люди в основном пользуются именно символической оценкой количества. При этом ученые считают, что академическая успешность в математике зависит по большей части от несимволического чувства числа.

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