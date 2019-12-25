Ученые предсказали более частые засухи в Европе

Засухи участятся в Альпах, Франции, на Средиземноморье и Иберийском полуострове.

Ученые из Канады и Германии провели исследование и выснили, что в будущем европейский континент ожидают более частые и суровые засухи. В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Water, говорится, что периоды засухи станут более продолжительными.

Так, исследователи разделили континент на восемь регионов с разным климатом. Они выделили Британские острова, Скандинавию, Центральную Европу, Альпы, Восточную Европу, Францию, Средиземноморье и Иберийский полуостров. Ученые спрогнозировали осадки в этих регионах в период с 2080 по 2099 годы. Они также сравнили норму осадков с 2001 по 2020 годы при сохранении текущего уровня выброса углеводородов.

Оказалось, что частота засух будет зависеть от регионов. Так, летом осадки будут выпадать редко, а зимой, напротив, чаще.

Это различие свидетельствует об изменении климата между современным и доиндустриальным периодом и в основном показывает тенденцию к высыханию на большей части территории Европы летом и тенденцию к более влажным условиям зимой, — говорится в исследовании.

Отмечается, что периоды засухи могут участиться в Альпах, Франции, на Средиземноморье и Иберийском полуострове более, чем на 50%.

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