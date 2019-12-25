Ученые предлагают использовать соленую воду из Арктики для поиска жизни на Марсе

Эта жидкость не совсем вода, она больше напоминает рассол.

Ученые из Арктического и антарктического НИИ предлагают использовать арктическую воду из вечной мерзлоты для поиска жизни на Марсе. Такую воду обнаружили во время бурения ледников на Северной Земле. Сои свойство вода сохранила, так как по сути является рассолом, то есть в ее составе очень много соли.

Изначально ученые считали, что это морская вода, но на другом участке они тоже обнаружили воду. В рассоле обитают микроорганизмы, которые переносят соленую воду. Их способности изучат для поиска жизни на Марсе.

Предполагается, что эти микроорганизмы смогут подсказать людям, где и как искать на Марсе жизнь.

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