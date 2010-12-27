Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш

Авторы письма сообщили, что 74-летний Виктор Кудрявцев страдает от тяжелого хронического заболевания.

Петербургский союз ученых направил Владимиру Путину письмо с просьбой отпустить из СИЗО научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Об этом сообщает "Коммерсант". Напомним, ученого обвиняют в государственной измене.

Авторы письма сообщили, что 74-летний Кудрявцев страдает от тяжелого хронического заболевания. Ученые считают, что содержание в СИЗО пожилого человека угрожает его здоровью. По словам коллег Кудрявцева, у него забрали загранпаспорт, он не сможет скрыться от следствия.

В письме говорится о проекте, который Кудрявцев курировал в рамках совместных европейских и российских исследований. Ученые отметили, что разработки "были полностью открытыми и согласованными на всех уровнях". На публикацию отчета о работе были получены необходимые разрешения.

Напомним, что Виктора Кудрявцева арестовали в конце июля. Ученого обвинили в передаче секретных данных о российском оружии стране НАТО. По сведениям "Коммерсанта", речь шла о гиперзвуковых технологиях для комплексов "Авангард" и "Кинжал". Адвокат Кудрявчцева рассказал, что его подзащитного заподозрили в передаче данных Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии. Однако с этим учреждением ЦНИИмаш заключил договор на правительственном уровне.

Фото: Piter.TV