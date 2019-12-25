Испытания проводили на хомяках.

Ученые обнаружили высокоэффективные антитела к коронавирусу. К открытию пришли специалисты из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и берлинской клиники "Шарите".

Открытые антитела могут быть использованы для создания пассивной вакцины.

Учёные изучили около 600 видов антител к новой коронавирусной инфекции и выбрали из них самые эффективные. После этого они начали их воспроизводить искусственным образом — для этого были использованы клеточные культуры.

Самые эффективные антитела нейтрализуют вирус, так блокируют проникновение патогена в клетки, из-за чего он не может размножаться внутри носителя.

Испытания проводили на хомяках. Они доказали свою эффективность.

Ранее глава "Вектора" рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно.

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