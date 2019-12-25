Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса

Ученые из из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией Дерматологии обнаружили нетипичный симптом коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.
Выяснилось, что у заразившихся COVID-19 могут возникать покраснения и раздражения на пальцах ног. Данные симптомы схожи с теми, которые появляются при обморожении. При коронавируса они длятся от одной до четырёх недель, есть риск опухания стоп.
Специалисты отмечают, что чаще всего симптом проявляется в лёгкой форме. Примерно из половины коронавирусных больных, у которых проявлялись данные симптомы, диагностировали воспаление стоп. Около 16% из них пришлось госпитализировать.
Ранее канцлер Австрии призвал не закрывать границы между странами Евросоюза.
Фото: pixabay.com
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