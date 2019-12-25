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Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса
Сегодня, 8:23
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matveyvn

Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса

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Чаще всего симптом проявляется в лёгкой форме.

Ученые из из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией Дерматологии обнаружили нетипичный симптом коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Выяснилось, что у заразившихся COVID-19 могут возникать покраснения и раздражения на пальцах ног. Данные симптомы схожи с теми, которые появляются при обморожении. При коронавируса они длятся от одной до четырёх недель, есть риск опухания стоп.

Специалисты отмечают, что чаще всего симптом проявляется в лёгкой форме. Примерно из половины коронавирусных больных, у которых проявлялись данные симптомы, диагностировали воспаление стоп. Около 16% из них пришлось госпитализировать.

Ранее канцлер Австрии призвал не закрывать границы между странами Евросоюза.

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус, пандемия, симптомы коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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