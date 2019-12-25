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Ученые назвали опасные последствие коронавируса у детей
Сегодня, 14:39
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Ученые назвали опасные последствие коронавируса у детей

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В эксперименте приняли участие 100 детей.

Ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ США дети и подростки через три или четыре недели после заражения коронавирусом могут приобрести синдром мультисистемного воспаления (MIS-C). Он провоцирует поражение сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Статья была опубликована на сайте Healio, сообщает "Профиль".

В эксперименте приняли участие 100 детей. Исследователи выяснили, что у них вирус продолжал определяться в кишечнике. Выяснилось, что частицы коронавируса попадают в кровоток из желудочно-кишечного тракта. В связи с этим организм и дает иммунный ответ, которые характерен для синдрома мультисистемного воспаления.

Так, симптомами длительного течения коронавируса могут быть температура, сильные головные боли, быстрая утомляемость, а также боль в животе, рвота, диарея и сердечная недостаточность.

Ранее мы писали, что ученые в овощах и фруктах нашли основу для лекарств против рака. 

Фото: pexels 

Теги: американские ученые, длительное течение коронавируса, последствия коронавируса у детей и подростков
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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